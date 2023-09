Șofer drogat depistat de Poliția Târgu Mureș Polițiști rutieri din județul Mureș au depistat, miercuri, 20 septembrie, pe strada Apicultorilor din Targu Mureș, un barbat in varsta de 34 de ani, din localitate, in timp ce conducea sub influenta substanțelor psihoactive. "A fost intocmit dosar penal", a informat Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș. (Redacția) Post-ul Șofer drogat depistat de Poliția Targu Mureș apare... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

