Șofer depistat cu o alcoolemie record, după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod Un medieșean de 37 de ani, din Mediaș, județul Sibiu, a batut recordul la alcoolemie la volan, in noaptea de duminica spre luni, pe DN 14, cand a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un cap de pod. Accidentul s-a produs cu puțin timp dupa miezul nopții, pe DN 14, la ieșirea din […] Articolul Șofer depistat cu o alcoolemie record, dupa ce a intrat cu mașina intr-un cap de pod a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

