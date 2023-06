Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul rutier s-a produs in dimineața zilei de marți, 23 mai, in jurul orei 07.30. Polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe DJ 222, in comuna Mihail Kogalniceanu, un pieton a fost calcat de un TIR.

- Un barbat din California a murit dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce ajuta o familie de rațe sa traverseze o strada aglomerata, informeaza Digi24. Accidentul a avut loc la aproximativ 40 km de Sacramento. Casey Rivara, de 41 de ani, s-a asigurat ca rațele au traversat strada inainte de a fi…

- Din primele date de la fața locului (DN2E85 intre Cioranca și Costești) a reieșit ca este vorba de o coliziune intre o motocicleta condusa pe direcția Buzau catre București de catre un șofer in varsta de 28 de ani, din București și un autocamion care circula din sens opus, la volanul caruia se afla…

- UPDATE 13:55 ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea un autoturism pe direcția Ziduri catre Braila, un șofer in varsta de 55 de ani, din Balaceanu, a surprins și accidentat un pieton care s-ar fi angajat in traversarea drumului prin loc nepermis. Accidentul s-a soldat…

- Un copil a ajuns la spital, in aceasta seara, dupa ce a fost accidentat de un autoturism, pe DJ 203 H, in Buda. Minorul a fost surprins in momentul in care s-a angajat in traversarea drumului. ,,Din primele date de la fața locului in timp ce conducea autoturismul dinspre Ramnicu Sarat catre Vrancea,…

- Incident tragic pe strazile din București, chiar in prima zi de Paște. Un șofer STB a accidentat mortal un pieton. Fara sa iși dea seama ce se intamplase, a continuat sa conduca pana la capatul liniei, pana a fost oprit de polițiști. Un șofer STB a accidentat mortal un pieton, chiar in prima zi de […]…

- La data de 11 martie in jurul orei 20:50, un barbat in varsta de 23 de ani din satul Molid ,comuna Vama, in timp ce conducea autoturismul pe DN17 catre Campulung Moldovenesc, l-a surprins și accidentat pe un barbat in varsta de 40 de ani din Vama care se angajase in traversarea neregulamentara a parții…