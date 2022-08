Șofer de 72 de ani implicat într-un accident în localitatea Hârșoveni ULTIMA ORA… Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu o autospeciala de stingere echipata cu modul pentru descarcerare, o ambulanța SMURD și echipaje specializate, la un accident rutier produs pe DN 2F, in localitatea Harșoveni, comuna Ivanești. In accident a fost implicat un autoturism in care se afla doar conducatorul auto, un batran de 72 […] Articolul Șofer de 72 de ani implicat intr-un accident in localitatea Harșoveni apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT… Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit in jurul orelor 14.30, cu o autospeciala și un echipaj specializat, la un accident rutier produs in localitatea Simila, comuna Zorleni. Un microbuz la provocat un carambol, nepastrand distanța regulamentara și a lovit un autoturism in partea din…

- Un nou accident s-a petrecut in aceasta seara la Canțalarești, comuna Ștefan cel Mare. Potrivit primelor informații, sunt implicate doua autoturisme in care se aflau patru persoane. La fața locului a intervenit Detașamentul de pompieri Vaslui cu patru autospeciale, printre care doua ambulanțe SMURD,…

- Pe Drumul National 15 B, care face legatura intre Moldova si Ardeal, a avut loc un spectaculos accident, un batran cazand cu masina de pe un pod Cadrele de la Inspectoratul pentru situatii de Urgenta „Petrodava“ Neamt au fost solicitate sa intevina la un accident care s-a petrecut astazi, 29 iulie 2022,…

- ACCIDENT… Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit, asta noapte, cu trei autospeciale, intre care și o ambulanța SMURD, la un accident rutier produs in localitatea Tanacu. De asemena, la intervenție a participat și un echipaj aparținand SAJ Vaslui. Martorii c are au sunat dupa ajutor au povestit…

- UPDATE: La fața locului salvatorii au gasit doua victime, femei, care au avut nevoie de ingrijiri medicale și au fost transportate la spital. Cea de-a treia persoana implicata in accident a fost evaluata de medici dar a refuzat transportul la spital. In cauza, polițiștii au intocmit dosar penal pentru…

- O persoana a murit si trei au fost ranite in urma unui accident rutier produs, marti seara, in localitatea bacauana Sanduleni. Un grav accident rutier a avut loc marti, 12 iulie, in localitatea bacauana Sanduleni. O persoana a decedat, iar alte trei au fost ranite in urma evenimentului rutier. Purtatorul…

- NOROCOȘI… Detașamentul de pompieri Barlad intervine in aceste momente cu forțe și mijloace specifice pe Bulevardul Republicii, in zona Stadion, la un accident rutier produs in municipiul Barlad. In accident sunt implicate doua autoturisme și un microbuz inmatriculat in Republica Moldova. Din primele…