Șofer de 18 ani în stare gravă după ce s-a răsturnat cu mașina Un șofer de 18 ani este in stare grava dupa ce s-a rasturnat cu mașina. Accidentul a avut loc vineri seara in satul Dițești din comuna prahoveana Filipeștii de Padure. La locul accidentului s-au deplasat o autospeciala de stingere și un echipaj SMURD. Tanarul de 18 ani era singur in mașina. A pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu ea pe un drum din satul Dițești. El a suferit mai multe rani, insa era conștient, și a fost transportat la spital de catre o ambulanța SAJ. O femeie, de 37 ani, localnica, a suferit un atac de panica si a fost transportata la spital. Citește și: Un barbat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

