- Un șofer care s-a urcat la volan dupa ce a consumat substanțe interzise a fost depistat in trafic in noaptea de sambata spre duminica. Tanarul de 21 de ani, din Verești, a fost testat cu aparatul Drugtest Duger 5000, iar rezultatul a fost pozitiv pentru metanfetamina. Șoferul a fost dus la spital, ...

- Un barbat, de 40 de ani, cetațean bulgar, a fost reținut de polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, dupa ce a fost depistat transportand peste 30.000 de pachete de țigari care nu au fost declarate la controlul vamal. Șoferul turc a fost oprit de polițiști in comuna doljeana…

- Un șofer s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins in trafic de polițiști, iar la testarea cu aparatul DrugTest s-a constatat ca a consumat substanțe interzise. Barbatul in varsta de 32 de ani, din Falticeni, a fost tras pe dreapta marți dupa-amiaza, in Gura Humorului. Se afla la volanul unui ...

- Un șofer de taxi din Baia Mare a fost prins drogat la volan. Probele au aratat ca șoferul a consumat 7 tipuri de droguri, insa el i-a acuzat pe polițiștii care l-au prins ca au falsificat probele. Barbatul se afla pe bulevardul Traian din Baia Mare atunci cand l-au oprit polițiștii. Șoferul facea ride…

- Ghinion in trafic pentru un barbat. Sambata, pe raza localitații Vulcana Pandele, acesta a fost prins cu o autoutilitara plina de lemne, fara acte la ele. In urma verificarilor, a rezultat faptul ca barbatul aflat la volan ar fi transportat 1,95 metri cubi de material lemnos, fara a deține documente…

- La data de 16 ianuarie a.c., ora 13.33, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Panciu, in timp ce desfașurau activitați pe linie rutiera pe raza de competența, au oprit pentru control un autoturism, al carui conducator auto avea un comportament haotic in trafic. In urma testarii acestuia, rezultatul…

- Ghinion pentru un tanar de 26 de ani, in Timiș. Acesta a fost prins de polițiști in trafic in timp ce conducea o motocicleta neinmatriculata și furata. In plus, barbatul nu avea permis de conducere corespunzator categoriei vehiculului pe care il conducea.

- O acțiune de control in trafic derulata de polițiști timp de mai multe zile, de pe 29 decembrie pana pe 3 ianuarie, s-a lasat cu zeci de permise reținute, dar și cu dosare penale. Au fost verificați 578 de șoferi, iar in total s-au constatat 174 de contravenții pentru care s-au aplicat amenzi de ...