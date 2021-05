Șofer carbonizat într-un Mercedes, în parcarea unui supermarket din Arad O persoana a carei sex nu a putut fi deocamdata precizat, din cauza carbonizarii, a fost descoperita sambata dimineața intr-un Mercedes ce a luat foc in parcarea unui supermarket Profi din Arad (foto aradon.ro). La fața locului s-au deplasat trei echipaje de pompieri care au gasit autoturismul arzand. Incendiul a fost stins in primele 15 minute. In interiorul mașinii s-a gasit o victima, posibil barbat, conform reprezentanților ISU Arad. „Din cauza incendiului și a deteriorarii victimei, nu s-a putut stabili cu siguranța daca e barbat sau femeie. Alte victime nu sunt”, a spus George Pleșca, de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

