Dorin Gliga și Claudia Gliga au ajuns, luni, in fața magistraților, dupa ce au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Socrii primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș, au cerut sa fie cercetați in stare de libertate, așa cum se intampla și in cazul fiicei lor, Tabita Gliga Cherecheș.