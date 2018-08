Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea anunta achizitia serviciului de furnizare si montare a unei rampe de tip stromboscop cu iluminare LED si sistem de avertizare sonora, inclusiv montajul acestora pe 3 autoturisme Dacia Logan, an de fabricatie 2018 aflate in utilizarea Directiei Generale Politia Locala din cadrul Primariei…

- Municipalitatea a lansat licitatia pentru proiectarea unui nou sediu, iar valoarea contractului se ridica la 350.000 lei. Spre diferenta, in ultimii doi ani, desi au fost alocati bani, Primaria nu a lansat licitatia pentru proiectarea unei Sali Polivalente, iar exemplele pot continua. Cine sunt „alesii"…

- Dupa 150 de istorie, Piata Catedralei va fi demolata. A fost dorinta actualului primar Gheorghe Falca, despre care se spune ca ar vrea un supermarket in locul pietei. Primaria vrea sa amenajeze o alta piata agroalimentara pe strada Ioan Rusu Sirianu nr. 6 A, unde Municipiul Arad detine in proprietate…

- Intrata din nou in patrimoniul Primariei municipiului Galati, dupa ce concesionarul KARAN - Business & Finances SRL n-a facut nimic, iar contractul a fost reziliat, plaja Dunarea va fi data in folosinta in aceasta vara. Municipalitatea incearca sa o aduca la standarde de folosinta minime in timp cat…

- Municipalitatea a facut ieri o serie de precizari cu privire la informatiile secretizate despre persoane fizice din diverse documente publice. Intr-un comunicat, oficialii institutiei spun ca a fost elaborata o procedura interna privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dupa intrarea in vigoare…

- Centrul Iașiului a devenit scena pentru o creație a artistului german Clemens Behr, insa creativitatea acestuia este luata in ras de cei care au drum pe pietonal sau au vazut imagini cu instalația. Practic, in apropierea Palatului Roznovanu a aparut un morman de fiare contorsionate, pe care Primaria…

- Primaria a scos la licitatie contractual pentru intretinerea si repararea strazilor in urmatorii patru ani. Potrivit estimarilor Primariei valoarea minima a contractului este de 91 de milioane de lei, iar cea maxima de 419 milioane de lei.

- Realizarea unui nou pod peste raul Suceava, care sa ajute la fluidizarea traficului rutier in zona comerciala, va costa aproximativ un milion de euro, mult mai putin decat se credea initial.Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anuntat ca recent a fost finalizat studiul de prefezabilitate pentru podul nou…