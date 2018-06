Societe Generale isi vinde divizia din Polonia

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul bancar francez Societe Generale, prezent si pe piata din Romania, analizeaza o posibila vanzare a diviziei sale din Polonia, Eurobank, care se confrunta cu o intensificare a presiunilor din partea competitorilor si autoritatilor de reglementare, au declarat doua surse din mediul bancar. Intr-un…

- UniCredit, cea mai mare banca din Italia, analizeaza o fuziune cu banca franceza Societe Generare, intr-o actiune care ar deschide calea fuziunilor bancare de pe piata europeana, potrivit unui articol publicat duminica de Financial Times, citat de Reuters conform News.ro . Directorul general al UniCredit,…

- Grupul francez Lagardere a anuntat ca a obtinut 73 de milioane de euro din vanzarea unor posturi de radio din Europa de Est, din Romania, Cehia, Polonia si Slovacia, catre Czech Media Invest, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Grupul austriac Schweighofer, cel mai mare procesator de lemn din Romania, aflat in ultima perioada sub presiune dupa ce mai multe retele de bricolaj au anuntat ca nu mai cumpara produse ale sale, a facut public, luni, ca vinde subsidiara Cascade Empire, care detine peste 14.000 de hectare de paduri,…

