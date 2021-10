Stiri pe aceeasi tema

- Colterm a anunțat vineri dimineața, 29 octombrie, intr-un comunicat, ca a reinceput furnizarea agentului termic catre clientii sai, dar ca distribuitorul de gaz a intarziat livrarea cu patru-cinci ore, conform news.ro. Noaptea trecuta, pentru a treia noapte consecutiv, caloriferele celor peste 50.000…

- In total, peste 50 de mii de familii stau in aceste momente in frig, iar situația este disperata și in spitalele de pediatrie, județean și municipal. In maternitatea Bega din Timișoara au fost, noaptea trecuta, 16 grade, iar nou nascuții au fost luați de langa mame și ținuți in incubatoare. In saloane,…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, acuzat ca si-a cumparat o casa de 330.000 de euro, nebransata la sistemul centralizat, in conditiile in care Colterm va sista furnizarea agentului termic, confirma ca se va muta in casa noua, dar explica ca imobilul a fost cumparat de sotia sa. In plus,…

- In aceeași zi, timișorenii au primit doua vești, una rea și una buna. Vestea rea: Consiliul de Administrație al Colterm a stabilit, in baza metodologiei Autoritații Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) și avand in vedere explozia neprevazuta a tarifelor la energie, un preț actualizat…

- Societatea de termoficare a orașului, Colterm, intra in insolvența! Anunțul a fost facut astazi de primarul Timișoarei, Dominic Fritz care spune insa, ca aceasta procedura inseamna un lucru benefic pentru abonații Colterm, pentru ca pe perioada insolvenței, datoriile istorice ale companiei vor fi eșalonate,…

- Furnizorul de energie termica din Timișoara, Colterm, in insolvența Foto: ELCEN. Furnizorul de energie termica în sistem centralizat din Timișoara, societatea Colterm, intra în procedura de insolvența, dar timișorenii vor avea în continuare apa calda și caldura - a dat asigurari…

- Caloriferele timișorenilor ar trebui sa se incalzeasca, incet, de luni, cand Colterm incepe probele la cald. Societatea de termoficare nu prea e pregatita pentru iarna. Nu are stocuri de carbune și trebuie sa plateasca in avans factura la gaz, factura despre care chiar primarul Dominic Fritz spunea…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a scris miercuri seara, pe Facebook, ca intrarea in carantina de noapte, in weekend, „va afecta economia locala care sufera grav din cauza pandemiei și a scumpirilor” și va „invrajbi oamenii”. „Nu, nu sunt de acord! Comitetul Județean pentru Situații de…