Socialiștii, în discuții privind declanșarea alegerilor anticipate Socialiștii au purtat, pe parcursul acestei saptamini, discuții cu reprezentanții mai multor grupuri legislative privind „declanșarea alegerilor parlamentare anticipate”, a anunțat președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor (PSRM), Corneliu Furculița. „Deocamdata sint diferite viziuni asupra perioadei cind trebuie sa fie petrecute alegerile anticipate, dar și cum pot fi pro Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

- PSRM a invitat toate fracțiunile din Parlament la discuții informale pentru a stabili o foaie de parcurs cu acțiuni necesare pentru dizolvarea legislativului și organizarea alegerilor anticipate. Invitația a fost lansata de catre vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrincea impreuna cu liderul fracțiunii…

