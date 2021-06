Stiri pe aceeasi tema

- Fracțiunea parlamentara a PSRM a cerut controlul constituționalitații „legii miliardului”, prin care au fost acordate garanții de stat in valoare de circa 14 miliarde de lei pentru acoperirea furtului din sistemul bancar. Declarația a fost facuta de Vlad Batrincea, in cadrul unui briefing de presa.

- In mod incredibil, amendamentele adoptate de Comisia Juridica slabesc și mai mult controlul statului, diminueaza garanțiile acestuia și chiar reduc interdicțiile menite sa asigure protecția interesului public.

- Moldova va continua sa piarda ajutoare externe din cauza unor politicieni incompetenti. Declarația aparține deputatului socialist Vlad Batrincea, care a facut trimitere la faptul ca șeful statului, Maia Sandu, nu a promulgat mai multe legi.

- CHIȘINAU, 17 mai – Sputnik. Deputatul PSRM Vlad Batrincea a declarat ca, in ultimii doi ani, socialiștii au venit in Parlament cu 201 de proiecte legislative, dintre care 130 au fost aprobate. Batrincea susține ca deputații PSRM au fost cei mai activi, iar asta este demonstrat prin numarul de inițiative…

- Lipsa personalului calificat si a utilajului necesar pentru acordarea ajutorului medical sunt cele mai mari provocari pentru sistemul de sanatate din Moldova in pandemie. Declarația a fost facuta de secretarul de stat al Ministerului Sanatații, Igor Curov, la PRIME.

- Decizia cu privire la organizarea alegerilor parlamentare anticipate in Republica Moldova trebuie sa fie luata printr-un larg consens politic. Declarația a fost facuta de președintele Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept, Gianni Buquicchio, in cadrul unei intrevederi, la Strasbourg, cu vicepreședintele…

- CHIȘINAU, 10 apr – Sputnik. Parlamentul a adoptat conceptual, in prima lectura, un proiect de lege care are ca scop plafonarea salariilor in sectorul bugetar. © Sputnik / Валерий МельниковParlamentul a adoptat proiectul de lege cu privire la carburanți - iata ce se schimba Viitoarea lege…

- Fracțiunea parlamentara a PSRM a acceptat invitația repetata de a merge la consultari cu președintele Maia Sandu, dupa ce vineri a boicotat propunerea șefului statului. Declarația a fost facuta de liderul fracțiunii PSRM, Corneliu Furculița, in cadrul unei emisiuni.