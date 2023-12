Stiri pe aceeasi tema

- Gaziantep, formația pregatita de Marius Șumudica, a fost invinsa de Ankaragucu, scor 0-1, in runda cu numarul 13 din prima liga a Turciei. Fanii gazdelor au pregatit o surpriza pentru antrenorul roman. Gaziantep, cu Florin Nița, Alexandru Maxim și Denis Draguș titulari, a cedat in fața formației lui…

- Julian Draxler (30 de ani) a intrat la pauza in meciul echipei sale, Al Ahli Doha, contra celor de la Qatar SC, pierdut cu scorul de 2-4. Draxler a marcat doua goluri in 4 minute cand oaspeții conduceau cu 3-0, dar aceștia au mai marcat o data in minutul 90. La scurt timp, Draxler a pasat mingea la…

- Scene cu adevarat reprobabile s-au consumat luni seara la Zenica, la confruntarea din preliminariile EURO 2024 dintre Bosnia și Portugalia. Fanii bosniacilor n-au gustat prea bine scorul de pe tabela și și-au varsat furia pe Cristiano Ronaldo! Spre finalul primei reprize, cand portughezii marcasera…

- In octombrie, naționala Romaniei disputa alte doua partide din preliminariile Campionatului European – Germania 2024: Joi, 12 octombrie, 21:45, Stadion Szusza Ferenc (Budapesta): Belarus – Romania (LIVE Antena 1 & RRA) Duminica, 15 octombrie, 21:45, Arena Naționala (București): Romania – Andorra (LIVE…

- Olimpiu Moruțan (24 de ani) va avea alt antrenor, dupa ce Tolunay Kafkas a fost concediat, dupa doar șase luni, de Ankaragucu, conducerea clubului din capitala Turciei. Pe lista posibililor succesori se afla Samet Aybaba, Riza Calimbay și Emre Belezoglu. Nici nu s-a acomodat bine Olimpiu Moruțan la…

- Olimpiu Moruțan, extrema dreapta a celor de la Ankaragucu, a oferit o scurta reacție dupa scenele violente petrecute duminica in capitala Turciei, unde a avut loc un atac terorist: doua persoane au detonat o bomba in fața cladirilor guvernamentale din Ankara. Fotbalistul de 24 de ani, care evolouase…

- Campioana Turciei, Galatasaray Istanbul, refuza sa le plateasca celor de la FCSB un bonus de un milion de euro, trecut in contractul prin care mijlocașul Olimpiu Moruțan (24 de ani) se transfera de la formația roș-albastra in Turcia, in august 2021, pentru 4,2 milioane de euro. In vara anului 2021,…