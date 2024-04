Stiri pe aceeasi tema

- Olimpiu Moruțan va rata Euro 2024. Mijlocașul dreapta s-a accidentat grav in Ankaragucu - Beșiktaș 0-0, in turul semifinalelor din Cupa Turciei, și va lipsi minim 6 luni. O veste foarte proasta și pentru Edward Iordanescu, care iși pierde cel mai bun pasator din preliminariile pentru Euro 2024. Raul…

- Selectionerul Romaniei, Edward Iordanescu, i-a transmis internationalului Olimpiu Morutan ca este alaturi de el, dupa accidentarea grava suferita de jucatorul echipei Ankaragucu. „Toti alaturi de tine, Oli! Totul va fi mai greu si mai trist fara tine, dar vom lupta si pentru tine! Suntem convinsi, fiecare,…

- Accidentarile incep sa șubrezeasca deja lotul Romaniei. Dupa, Vladimir Screciu și George Pușcaș, aseara, mijlocașul Olimpiu Moruțan (24 ani) a parasit pe targa terenul, pe finalul meciului lui Ankaragucu cu Besiktaș. Vestea a venit ca un șoc pentru selecționerul Romaniei. Surse federale susțin ca Edward…

- Gaziantep, fosta echipa a lui Marius Șumudica, a fost invinsa de Ankaragucu, scor 3-1, in runda cu numarul #32 a primei ligi din Turcia. Fosta echipa a lui Marius Șumudica a suferit o noua infrangere in campionat. Gaziantep anunța desparțirea de tehnicianul roman pe 6 martie. Selcuk Inan i-a luat locul…

- Selectionerul Edward Iordanescu a declarat, marti seara, ca amicalul pierdut cu Columbia, scor 2-3, a fost un test util, el apreciind ca reprezentativa sud-americana este o forta mondiala, scrie news.ro. "A fost un test foarte, foarte util, cel mai important test sub comanda mea. Stiam ce urmam sa…

- In vara anului 2023, Olimpiu Moruțan (24 de ani) a plecat de la Galatasaray și a ajuns la Ankaragucu, formație alaturi de care a semnat un contract valabil pe urmatorii trei ani. Transferul la Ankaragucu a fost unul inspirat pentru Olimpiu Moruțan, care a devenit titular și a avut evoluții apreciate…

- Olimpiu Moruțan (24 de ani) a oferit imaginile saptamanii in Turcia, in ciuda eșecului suferit de formația lui, Ankaragucu, in fața lui Galatasaray, scor 0-3. Olimpiu Moruțan a evoluat in primele 45 de minute ale meciului Ankaragucu - Galatasaray, din runda cu numarul 26 a primei ligi din Turcia. Prestația…

- Cristian Sapunaru (39 de ani), capitanul Rapidului, a parasit terenul accidentat in minutul 16 al meciului cu CFR Cluj, caștigat de giuleșteni, 1-0. Dar se pare ca fundașul central are o problema minora și are toate șansele sa revina pe teren etapa viitoare. Aparatorul giuleștenilor nu a mai putut continua…