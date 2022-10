Stiri pe aceeasi tema

- 80% dintre adolescenii de la sate i alte comuniti dezavantajate îi doresc s ajung la facultate dar unul din trei este îngrijorat c familia nul va putea sprijini financiar arat cel mai recent sondaj realizat de fundaia World Vision România. Ca s fac fa cheltuielilor 70% dintre cei care...

- Doi din zece parinți din mediul rural nu-și susțin copiii la liceu, arata datele World Vision Romania. Una dintre cauze este direct legata de veniturile scazute ale familiilor. 18% dintre adolescenții din comunitațile dezavantajate de la sate n-au bani pentru biletul de autobuz catre școala, dar…

- Pentru copiii din mediul rural, vacanta de vara este o perioada ca oricare alta. Multi dintre ei nu au fost in tabere la mare sau la munte, iar parintii lor nu isi permit sa aloce bani pentru activitati de vara.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, precizeaza ca personal nu sprijina o eventuala reintroducere a starii de alerta, pe fondul agravarii bilanțului Covid-19, in Romania. „Un astfel de demers este unul extrem, care poate fi luat numai in situația in care lucrurile scapa de sub control și nu cred ca…