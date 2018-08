Stiri pe aceeasi tema

- Caucher Birkar, un kurd iranian refugiat in Marea Britanie, a devenit, miercuri, unul dintre cei patru castigatori ai medaliei Fields pentru matematica pe 2018, considerata echivalentul premiului Nobel, insa, cateva minute mai tarziu, prestigioasa distinctie i-a fost furata, potrivit The Guardian.

- O tanara de 18 ani a fost batuta și lasata inconștienta timp in fața unui club de noapte din Essex, Marea Britanie. Un barbat a lovit-o cu pumnul dupa ce aceasta a luat apararea unor fete jignite de...

- Barbatul din Marea Britanie, care a fost otravit cu Noviciok și a fost nevoit sa stea in spital trei saptamani, a precizat ca a gasit o sticluța in care a crezut ca se afla parfum și a vrut sa i-o dea prietenei sale.

- O profesoara care preda cursuri de dans și-a retezat degetul in ușa, iar mai apoi i-a fost mancat de caine. Kelly Kay, din Marea Britanie, a ajuns de urgența la spital si a fost nevoita sa iși anu...

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell, a declarat luni, la Iasi, ca in timpul mandatului sau de diplomat Romania a fost o tara in care a locuit cu mare placere, si a amintit faptul ca aici a invatat ca in Romania cuvantul "imediat" poate avea mai multe intelesuri. "A fost…