Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii australieni au electrocutat cu un aparat cu electroșocuri o femeie in varsta de 95 de ani. Incidentul care este anchetat de autoritați s-a produs la un azil de batrani, potrivit Reuters.Poliția australiana a lansat o ancheta dupa ce o femeie in varsta de 95 de ani a fost ranita in timpul…

- Incidentul a survenit miercuri la orele dupa-amiezii și, se pare, nu s-a soldat cu victime sau distrugeri, noteaza clubferoviar.ro . Incidentul se putea insa termina dezastruos, de exemplu in cazul in care locomotiva ar fi intrat pe linia de circulație a unui alt tren de calatori sau marfa. Tanarul…

- Incidentul a avut loc vinerea trecuta seara, cand cei patru au plecat la vanatoare in orasul Shaxi, din provincia Jiangxi.Incidentele in care sunt implicate arme de foc sunt rare in China.Politia din districtul Xinzhou a declarat ca unul dintre barbati a deschis focul dupa ce a vazut miscare in iarba…

- Nicholas Firkus, in varsta de 40 de ani, a fost condamnat pentru uciderea primei sale soții, Heidi Firkus, impușcand-o pe 25 aprilie 2010. Potrivit anchetatorilor, barbatul si-a ucis nevasta din cauza „situației lor financiare nefericite”. Joi, acest barbat din Minnesota a fost condamnat la inchisoare…

- Incidentul s-a petrecut in cursul dupa-amiezii de marți, la periferia localitații Rovigo, situat la aproximativ 60 de kilometri de Veneția, in nordul Italiei. Din primele informații, incidentul s-a petrecut in timp ce femeia in varsta de 32 de ani se afla singura acasa cu cei doi copii, soțul fiind…

- Politia din orasul american Nashville a declarat marti ca suspecta implicata in incidentul cu arma de foc de la o scoala religioasa din oras a cumparat legal șapte arme de foc, informeaza Rador."Am concluzionat ca suspecta Audrey Hale a cumparat sapte arme de foc, le-a cumparat legal de la surse…

- Poliția australiana a folosit un pistol cu electroșocuri impotriva unui pasager și l-a tras afara din avion, in urma unei discuții cu insoțitorii de zbor. Barbatul spune ca „s-a simțit ca un animal”, potrivit The Independent.

- Poliția turca a folosit spray cu piper pentru a dispersa un grup de protestatari care impingeau in randul forțelor de ordine miercuri, intr-o manisfestație care a marcat in centrul Istanbulului Ziua Internaționala a Femeii, transmite CNN.