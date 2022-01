Șoc și groază! O pensionară din Vaslui a primit o factură de gaz de peste 6,5 milioane de euro! O femeie in varsta de 70 de ani din Muntenii de Jos, județul Vaslui, a primit in luna decembrie a anului trecut o factura uriașa la gaze, in valoare de 33,5 milioane de lei. Dupa ce a semnalat eroarea, pensionara a primit o noua factura, insa și de aceasta data tot greșita, potrivit Ziarul de Vaslui. Femeia s-a trezit ca pe factura la gaze naturale era inregistrat un consum de 146.525,153 MWH, de la un index de 1.251 mc, inregistrați la ultima citire a contorului, la un index de 13.626.428 mc. Iar asta in condițiile in care singurii „mari consumatori” de gaz sunt aragazul și centrala folosita… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

