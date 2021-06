Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de romani, vaccinați cu ambele doze de vaccin, au fost refuzați azi la imbarcarea in cursele aeriene spre Italia, deși cu cateva zile inainte, premierul Italiei anunța ca va deschide țara pentru turiștii vaccinați! Prima dfeclaerație a fost facuta in luna lunii martie de prim-ministrul italian…

- Persoanele condamnate in Italia la detentie pe viata pentru infractiuni cu caracter mafiot nu sunt eligibile pentru eliberare conditionata sau alte concesii pentru buna purtare decat daca ofera informatii ce ar putea ajuta autoritatile in anchete, transmite Reuters, citata de Agerpres . Curtea Constituționala…

- Regimul aspru de detentie pentru mafiotii care refuza sa colaboreze cu autoritatile este contrar Constitutiei, a stabilit marti Curtea Constitutionala din Italia, cerând parlamentului sa modifice legea în cauza în termen de un an, transmit Reuters și Agerpres. În Italia,…

- Guernica, 23 apr /Agerpres/ - Aproximativ 40 ciocolatieri din Tara Bascilor, o regiune a Spaniei, vor crea o replica a tabloului "Guernica", o capodopera a pictorului Pablo Picasso, ce prezinta bombardarea unui mic oras basc in 1937, pentru a-si demonstra talentele si pentru a celebra mostenirea…

- Oamenii de stiinta au descoperit in desertul Atacama din Chile ramasitele unei specii necunoscute anterior de dinozaur, care in urma cu milioane de ani traia in mijlocul vegetatiei luxuriante din locul care in prezent este cel mai arid din lume, un peisaj selenar alcatuit din roci si nisip, informeaza…

- Papa Francisc i-a indemnat pe credincioși la slujba oficiata la Vatican sambata seara sa nu iși piarda speranța „in aceste luni intunecoase de pandemie”, potrivit Reuters. „In aceste luni intunecoase de pandemie, sa-L ascultam pe Domnul Inviat care ne invita sa incepem din nou și sa nu ne pierdem niciodata…

- Fondul Monetar International a imbunatatit estimarile privind cresterea economiei Italiei in 2021 la aproximativ 4%, de la un avans de 3% previzionat in ianuarie, transmite Reuters. Noile proiectii, insotite de "incertitudini considerabile", depind de evolutia campaniei de vaccinare si de continuarea…

- Magistratul militar care ancheta uciderea ambasadorul Italiei in Congo, Luca Attanasio, al polițistului Vittorio Iacovacci și al șoferul congolez Mustafa Milambo a fost ucis. Informația a fost publicata de Agenția ANSA, care citeaza Fides, potrivit Mediafax. Magistratul a fost ucis…