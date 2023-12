Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, ora 15:00, va avea loc Marele Premiu din Abu Dhabi, ultima cursa de Formula 1 din acest an. Max Verstappen a cucerit titlul de aproape doua luni, Red Bull s-a incununat campioana la constructori, dar in epilogul sezonului raman cateva mize importante. Doar cateva zile ne despart de finalul…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a castigat Marele Premiu de la Las Vegas, penultima cursa a sezonului 2023. Este a 53-a victorie a sa in cariera de Formula 1, transmite News.ro. Citește și: Accident la Mosoaia, in Arges. O masina a iesit in decor Verstappen a obtinut si a 18-a victorie a sezonului.…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a castigat Marele Premiu de la Las Vegas, penultima cursa a sezonului 2023. Este a 53-a victorie a sa in cariera de Formula 1.Verstappen a obtinut si a 18-a victorie a sezonului. El a fost urmat de monegascul Charles Leclerc (Ferrari) si de mexicanul…

- Max Verstappen a adunat pana acum in acest sezon mai multe puncte decat toata echipa Mercedes (524 vs 382), iar dominația RedBull in Formula 1 a fost una fara drept de apel pentru rivali. Cu toate acestea, exista speranțe pentru un sezon mai echilibrat in 2024, cel puțin asta crede Jenson Button.

- Pilotul olandez Max Verstappen s-a impus duminica seara in Marele Premiu al Mexicului la Formula 1, stabilind un nou record in Campionatul Mondial, informeaza news.ro.Chiar daca Charles Leclerc a pornit din pole-position, a pierdut rapid prima poziție in detrimentul olandezului, așa cum s-a intamplat…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial en titre, a dominat primele doua sedinte de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Mexicului la Formula 1, a 19-a etapa a Campionatului Mondial, vineri pe circuitul Hermanos Rodriguez (4,304 km) din Ciudad de Mexico.Triplul campion…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a castigat, sambata seara, cursa de sprint de la Marele Premiu al Statelor Unite, pe circuitul de la Austin (5,513 km), a 19-a etapa a Campionatului mondial de Formula 1, potrivit Agerpres.Plecat din pole position in aceasta cursa, Verstappen i-a devansat…

- Max Verstappen (26 de ani) a ocupat primul loc in calificarile de vineri seara și va pleca in pole-position in etapa 18 a sezonului, Marele Premiu din Qatar de duminica. Pilotul Red Bull poate deveni campion in Formula 1 pentru a treia oara consecutiv. Max Verstappen a terminat faza calificarilor de…