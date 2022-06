Ionel Danciulescu, ex-golgeter la Dinamo, a fost condamnat la 1 an și o luna de inchisoare, dupa ce a fost prins la volan in stare de ebrietate. Judecatorii au dispus amanarea aplicarii pedepsei, cu un termen de supraveghere de 2 ani. „In temeiul art.396 alin.4 din Codul de procedura penala rap. la art.83 din Codul […] The post SOC pentru Ionel Danciulescu: condamnat la 1 an și o luna de INCHISOARE! first appeared on Ziarul National .