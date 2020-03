Ministerul Mediului va achiziționa in 2020 - 14 stații noi de monitorizare a calitații aerului, pentru a dezvolta rețeaua naționala, iar in 2021 se vor achiziționa inca 17 stații cu fonduri europene, a declarat ministrul interimar al Mediului, Costel Alexe, in interviul acordat HotNews.ro. Din cele 31 de stații, una va fi in București și doua in Ilfov. Pentru București, in urmatoarele 3 luni, Ministerul va achiziționa și 50 de senzori....