Presedintele parlamentului din Turcia, Mustafa Sentop, oficial din conducerea partidului aflat la putere, a cerut vineri reintroducerea pedepsei cu moartea pentru anumite fapte, relateaza DPA, potrivit AGERPRES.

Comentariile sale vin dupa o solicitare similara facuta in aceasta saptamana de Devlet Bahceli, un aliat de extrema-dreapta al presedintelui Recep Tayyip Erdogan.

Pedeapsa capitala a fost ultima data folosita in Turcia in 1984. Parlamentul a adoptat un pachet de reforme in 2002 care a inclus si abolirea sa. Pedeapsa cu moartea a fost eliminata din Codul Penal in 2004 in…