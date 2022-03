Stiri pe aceeasi tema

- Vestea inceputului de an din sportul mondial o are in prim-plan pe Ashleigh Barty: la doar 26 de ani neimpliniți, lidera ierarhiei WTA a anunțat ca se retrage din tenisul profesionist. Simona Halep a avut o reacție prompta pe contul de Twitter, acolo unde a comentat decizia australiancei.

- Numarul unu mondial in circuitul feminin și tripla caștigatoare de Grand Slam, Ashleigh Barty a anunțat ca se va retrage din tenisul profesionist la doar 25 de ani. Australianca a facut anuntul pe retelele de socializare miercuri, spunand ca pleaca "pentru indeplinirea altor vise”.

- Simona Halep, decizie crunta dupa Australian Open. Fostul lider mondial a luat o hotarare drastica dupa ce a pierdut in optimi in primul turneu de Grand Slam al anului. Jucatoarea din Constanța a acuzat caldura din timpul partidei cu Alize Cornet, dar a fost nemulțumita și de lipsa incurajarilor dinspre…

- Australianca Ashleigh Barty (25 de ani, 1 WTA) a caștigat Australian Open 2022. S-a impus in finala in fața americancei Danielle Collins (28 de ani, 30 WTA), scor 6-3, 7-6 (2). Barty, aflata la a treia finala de Grand Slam a intrerupt seria negativa a australienilor la turneul de la Melbourne. Din…

- Iga Swiatek (Polonia, 9 WTA) a fost spulberata de Danielle Collins (SUA, 30 WTA) in semifinale la Australian Open, scor 6-4, 6-1! Astfel Collins va da piept in marea finala cu Ashleigh Barty (Australia, 1 WTA), cea care a trecut in penultimul act de Madison Keys (SUA, 51 WTA), cu 6-1, 6-3. Iga Swiatek,…

- Ashleigh Barty nu a zabovit prea mult pe teren, lidera ierarhiei mondiale câștigând meciul de pe Rod Laver Arena în doar 52 de minute. Australianca a facut pasul în turul al treilea de la Australian Open, Grand Slam unde este principala favorita la câștigarea trofeului.Lucia…

- Ashleigh Barty, care a cucerit duminica turneul de la Adelaide, a anunțat ca nu va participa la competiția de categorie WTA 500 de la Sydney, în vederea refacerii pentru Australian Open. Liderul clasamentului mondial a câștigat turneul WTA de la Adelaide, învingând-o…