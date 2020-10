ȘOC în lumea teatrului! O îndrăgită actriță este urmărită penal în Dosarul Theaterstock Lumea teatrului romanesc este zguduita dupa ce indragita actrita Anca Sigartau este in vizorul procurorilor. Aceasta este urmarita penal in Dosarul Theaterstock. Judecatorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau o suspecteaza pe fosta directoare generala a Teatrului Bacovia de incalcarea legislației referitoare la cheltuielile din fonduri publice. Legea prin care Teodorovici vrea sa salveze de la demolare terasele construite ilegal pe litoral, in Comisie Si asta nu e tot. Sigartau are probleme si pe latura civila. Sunt in derulare mai multe procese prin care municipalitatea bacauana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

