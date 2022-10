Șobolanii sunt antrenați pentru a gasi supraviețuitori intr-o zona in care este simulat un dezastru. Mai intai, trebuie sa gaseasca persoana intr-o camera goala, sa traga un comutator de pe vesta care declanșeaza un semnal sonor și apoi sa se intoarca la baza, unde sunt rasplatiți, relateaza CNN . Proiectul, dezvoltat de organizația belgiana APOPO, pregatește rozatoarele cu rucsacuri minuscule, de inalta tehnologie, pentru a ajuta salvatorii sa caute supraviețuitori in zonele in care sunt cladiri prabușite. Pe langa spiritul lor aventuros, dimensiunile lor mici și excelentul simț al mirosului…