Stiri pe aceeasi tema

- ​​Sorin Grindeanu a anunțat, luni, ca PSD va depune o moțiune simpla împotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui, acuzându-l ca blocheaza un program de 500 de milioane de euro pentru antreprenori. Moțiunea ar urma sa fie depusa dupa ce bugetul pe 2021 va fi trecut de parlament.…

- Ministrul Economiei, Antrenoriatului șu Turismului, Claudiu Nasui, a depus astazi plangere penala in rem la DNA legata de suspiciuni de coruptie in cazul granturilor acordate IMM-urilor (Masura 3) in valoare de peste 500 milioane euro. „Am vrut sa vad fiecare pas din procedura de inscriere a IMM-urilor…

- ​Corpul de control al prim-ministrului a demarat o acțiune de verificare, la Ministerul Economiei, a modului în care a fost respectata legea în privința Masurii 3 (granturi pentru investiție acordate IMM-urilor) în urma dezvaluirilor din presa, potrivit unui document obținut de HotNews.ro.…

- „Chiar nimeni din Ministerul Economiei nu cunoaste textul legii care spune ca nu se finanteaza imobiliarele in cadrul proiectelor pentru granturi PRODUCTIVE? Art 23, alin 5, OUG 130/2020, modificata. Apreciez determinarea publica a ministrului Economiei, Claudiu Nasui, de a acorda in mod corect si…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a fost criticat de deputata PNL Gabriela Horga ca nu cunoaște legea de funcționare a proiectelor pentru granturi, dar acuza reglementarile facute de fostul ministru PNL al Economiei. „Chiar nimeni din Ministerul Economiei nu cunoaște textul legii care spune ca nu…

- „Chiar nimeni din Ministerul Economiei nu cunoaste textul legii care spune ca nu se finanteaza imobiliarele in cadrul proiectelor pentru granturi PRODUCTIVE? Art 23, alin 5, OUG 130/2020, modificata. Apreciez determinarea publica a ministrului Economiei, Claudiu Nasui, de a acorda in mod corect si…

- Premierul anunța ancheta la Ministerul Economiei. “Masura 3 pestru spijinul IMM-urilor nu iși atinge scopul!” Premierul Florin Cițu a anunțat ca va trimite Corpul de Control pentru a verifica cum sunt folosiți banii din Masura 3 de granturi pentru firmele afectate de pandemie, spunand ca vrea sa se…