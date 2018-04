Stiri pe aceeasi tema

- Cartea de memorii a lui Francois Hollande arata ca fostul președinte francez, deși modest ca politician, are remarcabile calitați literare. Portretele pe care le schițeaza in volumul sau „Lecții de putere” liderilor lumii sunt absolut remarcabile.

- Bernard Arnault, presedintele producatorului de bunuri de lux LVMH, a devenit cel mai bogat om din Europa, dupa ce grupul Christian Dior a inregistrat vanzari record, transformandu-l in al patrulea cel ami bogat om din lume, depasindu-l pe Amancio Ortega in topul miliardarilor lumii. In acest moment,…

- UPDATE ora 13:30 Prim-ministrul francez, Edouard Philippe, a calificat drept grava situatia din sudul tarii unde un barbat care se declara adeptul gruparii jihadiste ISIS tine mai multi ostatici intr-un magazin de langa orasul Carcassonne. Jandarmeria, citata de France Presse anunta ca o persoana sau…

- Hipermaketul Auchan de pe Soseaua Mangaliei din municipiul Constanta a fost amendat de comisarii pentru protecția consumatorului cu suma de 10.000 de lei. Inspectorii spun ca au gasit mai multe nereguli in ceea ce privește fructele și legumele comercializate. Comisarii au dispus și distrugerea a peste…

- Un iesean s-a umplut de rusine dupa ce a fost chemat la un proces desfasurat la Judecatoria Iasi, deschis la solicitarea autoritatilor din Olanda. Sebastian Mihail David a fost dat in judecata de olandezi dupa ce a primit o amenda in Tara Lalalelor pe care a refuzat sa o plateasca. Sanctiunea primita…

- Ancheta la Satu Mare, Romania, dupa ce angajatii unui supermarket au tratat cu cruzime un om al strazii. Este vorba despre o femeie cu probleme psihice, care a fost inchisa de paznicii magazinului intr-o cusca in care sunt depozitate de regula gunoaiele, scrie Digi24.ro.

- O targovișteanca a povestit pe facebook cum i-au fost furate bagajele intr-un supermarket din centrul municipiului Targoviște. Femeia a mers Post-ul ATENȚIE: Unei targoviștence i s-au furat bagajele intr-un supermarket! O femeie urmarește cand introduceți codul de securitate apare prima data in Gazeta…

- Un om de afaceri din Coreea de Sud produce, in Cocorastii Colt, judetul Prahova, ciuperci Shiitake, pepeni cu gust de pere si ridichi uriase, care ajung la 8 kilograme. Legumele obtinute le exporta, afacerea fiind una de succes, transmite corespondentul...