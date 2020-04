Snowden și Arhitectura Opresiunii. Guvernele se folosesc de pandemie pentru urmărirea populației In cazul in care un smartphone intra in contact strans cu o persoana probabil infectata cu virusul, utilizatorul primește un mesaj text care il informeaza și ii solicita carantina timp de 14 zile. Snowden a fost primul invitat al noului serial „Shelter in Place” care a debutat joi la VICE TV. Telefonul, folosit ca un fel de brațara electronica de glezna Cu toate acestea, carantina nu este neaparat voluntara, in funcție de locul in care traiti In unele țari, telefonul a fost folosit ca un fel de brațara electronica de glezna pentru arest la domiciliu, care informeaza autoritațile daca persoana… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

