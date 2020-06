Snapchat îl acuză pe Trump că a incitat "violența rasială" Rețeaua de socializare Snapchat, populara în rândul tinerilor, l-a acuzat miercuri pe Donald Trump ca a incitat la &"violența rasiala&" și a spus ca nu mai promoveaza mesajele sale, a declarat un purtator de cuvânt, citat de AFP.



Mesajele președintelui american ramân vizibile pentru abonații contului sau și apar atunci când un utilizator efectueaza o cautare specifica.



"Nu vom amplifica vocile care incita la violența rasiala și nedreptatea promovându-le gratuit pe Discover", a spus responsabilul departamentului de știri al rețelei.



Mark… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorii platformei de socializare, Faceook, s-au revoltat in urma refuzului companiei de a lua masuri impotriva unei postari a președintelui american in care acesta afirma "cand incepe jaful, incep focurile de arma", o expresie atribuita in mod faimos lui Walter Headley, un șef al poliției din…

- Mark Zuckerberg nu da înapoi. Într-o ședința de marți cu angajații, CEO-ul Facebook a refuzat sa schimbe poziția companiei de a lasa pe platforma de socializare o postare a președintelui american Donald Trump care a fost criticata pentru „glorificarea violenței”, potrivit unei…

- Compania Facebook a fost zguduita de nemulțumiri interne dupa ce conducerea a anunțat decizia de a nu cenzura o postare a președintelui Donald Trump privind protestele declanșate din Statele Unite. CEO-ul Mark Zuckerberg a sugerat însa în cadrul unei videoconferințe interne ca ar putea urma…

- „E complet nebun”, a raspuns Joe Biden marti la cuvintele lui Donald Trump privind aspectul sau in spatele unei masti care pot fi traduse de la „ce idiot”, pana la „un idiot perfect”. In timp ce purtarea mastii sau nu devine un gest politic in SUA, candidatul democrat si-a focalizat campania pentru…

- Presedintele american, Donald Trump, a acuzat marti reteaua sociala Twitter ca "se amesteca" in alegerile prezidentiale din Statele Unite semnaland pentru prima data doua dintre mesajele sale pe platforma ca inselatoare, o amenintare pentru libertatea de exprimare, in opinia sa, noteaza AFP.…

- Donald Trump a semnat ordinul de suspendare temporara a imigrației, la doua zile dupa ce și-a anunțat intenția pe Twitter, scrie Business Insider.Vreme de 60 de zile, imigranții nu vor mai putea intra in Statele Unite. Masura, susține președintele, a fost luata pentru a ajuta in lupta cu “un dușman…

- Compania Apple va dona 9 milioane de maști de protecție pentru a ajuta la stoparea pandemiei de coronavirus in SUA, a anunțat Mike Pence, vicepreședintele Statelor Unite ale Americii.Tim Cook, CEO la Apple, a vorbit cu Donald Trump, președintele SUA. Cook se alatura astfel lui Mark Zuckerberg, CEO Facebook,…

- Facebook a retras o campanie publicitara electorala a presedintelui american Donald Trump care aparent transmitea un mesaj oficial in favoarea recensamantului din SUA, informeaza AFP, scrie Agerpres.Vanita Gupta, presedinta aliantei de organizatii neguvernamentale pentru drepturile omului…