- Snapchat a decis sa blocheze permanent contul lui Donald Trump citand „interesul sigurantei publice” si se alatura astfel numeroaselor platforme care au interzis acesul presedintelui in urma violentelor din 6 ianuarie de la Capitoliu, potrivit News.ro. Citește și: Din brațele lui Liviu Dragnea,…

- YouTube suspenda canalul președintelui Donald Trump timp de cel puțin o saptamana și, eventual, mai mult, dupa ce canalul sau a primit un „strike” pentru faptul ca ar fi incalcat regulile comunitații. Donald Trump a fost suspendat de pe toate platformele sociale mari, incepand cu Twitter, Facebook și…

- ​Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX, a catalogat așa-numitele companii „Big Tech” drept „arbitrii de facto ai exprimarii libere” dupa ce Facebook, Instagram, Twitter și Youtube l-au suspendat pe președintele Donald Trump de pe platformele lor, relateaza Newsweek.Musk a…

- "Avand in vedere preocuparile legat de violenta, vom dezactiva de asemenea comentariile de pe canalul presedintelui Trump, asa cum am facut in cazul altor canale unde exista ingrijorari legat de securitate in sectiunea de comentarii", se arata intr-un mesaj transmis de You Tube.O inregistrare video…

- „Avand in vedere preocuparile legat de violenta, vom dezactiva de asemenea comentariile de pe canalul presedintelui Trump, asa cum am facut in cazul altor canale unde exista ingrijorari legat de securitate in sectiunea de comentarii”, a transmis YouTube marti noapte. O recenta inregistrare video publicata…

- O coalitie de ONG-uri a cerut marti YouTube sa inchida canalul oficial al presedintelui american Donald Trump si a amenintat platforma video Google cu un boicot publicitar daca nu face acest lucru, informeaza miercuri AFP. Acest canal "ii ofera lui Trump posibilitatea de a continua sa…

- Twitter a suspendat vineri permanent contul lui Donald Trump, invocand riscurile „incitarii la violenta” din partea presedintelui american in exercițiu, la doua zile dupa violențele declanșate de susținatorii sai care au luat cu asalt cladirea Capitoliului timp de mai multe ore, informeaza AFP. „Dupa…

- Restricțiile impuse de Facebook asupra contului președintelui Donald Trump vor continua cel puțin in urmatoarele doua saptamani și poate „la nesfarșit”, a anunțat CEO-ul Mark Zuckerberg .„Credem ca riscurile de a permite președintelui sa continue sa foloseasca serviciul nostru in aceasta perioada sunt…