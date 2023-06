Stiri pe aceeasi tema

- Manifestari diverse cu participare gratuita a copiilor, de 1 iunie, in municipiul Targoviște. Acestea vor avea loc Parcul Mitropoliei, pe Bulevardul Libertații, in cadrul Complexului Turistic de Natație, la Cinematograful ”Independența” și Gradina Zoo. Astfel, Bulevardul Libertații va fi inchis circulației…

- Zilele Județului Dambovița se apropie cu pași repezi! Mai puțin de doua zile ne despart de debutul unei sarbatori mult așteptate de locuitorii județului nostru. Anul acesta, festivalul dedicat județului Dambovița se desfașoara in perioada 31 mai – 4 iunie. Timp de cinci zile vor avea loc zeci de manifestari…

- Orașul Cluj-Napoca se pregatește sa sarbatoreasca intreaga comunitate printr-o serie de activitați ce o sa aduca emoție, zambete și multa distracție, in acest weekend, cand au loc „Zilele Clujului”.

- Dambovița, foarte aproape de Zilele Județului, un eveniment ajuns la a doua ediție și care se va desfașura anul acesta in perioada 31 mai – 4 iunie. Artiști indragiți ca Fuego, Ștefan Banica Jr., Smiley și Andra, dar și formația rock Trooper, chiar din Targoviște, vor concerta la Curtea Domneasca. https://dbonline.ro/wp-content/uploads/2023/05/VID-20230513-WA0000.mp4…

- In perioada 31 mai – 4 iunie, Consiliul Județean Dambovița organizeaza Zilele Județului Dambovița. In acest interval vor avea loc competiții sportive, gale de excelența, reprezentații artistice stradale, cel mai mare picnic din județ, dar și expoziții și vernisaje care sa marcheze 511 ani de la atestarea…

- In ediția din aceasta seara, la Romanii au talent, este ultima șansa pentru concurenți in etapa preselecțiilor. Peste 300 de concurenți au urcat pe scena show-ului de la PRO TV pentru a-i impresiona pe jurați.Un sezon magic al celui mai simplu și firesc format TV ajunge in aceasta seara, de la ora 20:30,…

- Mai, luna muzicii super bune la Targoviște, cu doua trupe binecunoscute și indragite de public! Vunk și Holograf vor face primavara memorabila la Targoviște. Astfel, joi, 4 mai, de la ora 20, la Casa de Cultura a Sindicatelor, trupa Vunk aduce concertul ”Tu și dragostea”. „Pentru ca a trecut ceva vreme…

- In ediția din aceasta seara, Romanii au talent, ca de fiecare data, se va lasa cu ”explozie de energie și buna dispoziție”, se va lasa cu oameni care cred in talentul lor și care iși doresc sa-l arate intregii țarii. Toate acestea pentru ca la Romanii au talent exista… ”oamenii care viseaza mare, care…