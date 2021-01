Stiri pe aceeasi tema

- Alina Pușcau a fost invitata in cadrul emisiunii „VorbeșteLumea”, unde a dat detalii despre nunta cu iubitul misterios din America. Vedetaa fost reținuta in declarații, precizand ca nu vrea sa spuna toata povestea. „Familia este fericita ca vreau sa ma casatoresc. E fericitaca m-am trezit. Dar nu dau…

- Roxana Blagu, in varsta de 34 de ani traiește o mare drama care se tot prelungește. Aceasta nu și-a vazut fiica in ultimii șapte ani, dar noua familie pe care și-a construit-o alaturi de Andrei Badiu ii da putere. Astfel, fosta componenta a formației Trident a adus pe lume un baiețel, pe nume Sasha,…

- Intr-un interviu acordat miercuri studentului teolog Grigorie Pijin, Parintele Andrei Florariu din Belcești, județul Iași, povestește cum a crescut alaturi de tatal sau, cleric, și alți șase frați, din care trei au devenit și ei preoți. „copiii reprezinta adevarata bogație a unei familii”, a spus…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca alte 600.000 de doze de vaccin gripal dintre cele achizitionate de Ministerul Sanatatii pentru vaccinarea gratuita a categoriilor de pacienti aflati la risc au fost trimise catre medicii de familie. Ministrul Tataru a precizat ca restul pana la aproape trei…

- Alina Pușcau a fost una dintre vedetele care au participatsezonul acesta la Ferma. Din pacate, celebrul model a fost eliminata dinconcurs, deși și-ar fi dorit sa mai profite de experiența pe care a trait-oacolo. Vedeta a acordat un interviu pentru revista VIVA!, in care a vorbitdespre viața ei sentimentala,…

- Parlamentul a modificat legea adopțiilor. Au fost simplificate mai multe proceduri birocratice. Camera Deputaților a adoptat marți, decizional, proiectul care modifica și completeaza Legea privind procedura adopției. Zeci de mii de copii aflați acum in grija statului vor avea șanse in plus de a-și gasi…

- O familie formata din cinci persoane s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II cu documente de identitate neoficiale, din care reiese ca sunt „traci”, precum si cu o masina radiata din circulatie. Un barbat a fost imobilizat de politistii de frontiera ungari, pentru ca a devenit…

- "Bunica mea a murit in noaptea asta. Noi avem covid: mama, tata, eu. Si bunica. Acum cateva zile, medicul de familie, auzind ca avem febra, lipsa totala de gust si de miros, a zis sa sunam la DSP, pentru ca sigur e covid. DSP a zis sa ne testam pe banii nostri la privat. Le-am spus ca pensiile alor…