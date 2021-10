Rolul de proaspat tatic și pandemia și-a pus amprenta asupra lui Smiley, in mod special asupra ”formelor” lui care tradeza cateva kilograme in plus. Artistul recunoaște ca are momente in care face alegeri nepotrivite cu privire la mancare, dar spera sa compenseze cu antrenamentele la sala de forța. Totodata, partenerul Ginei Pistol a renunțat la o placere vinovata, respectiv dulciurile, și spera sa reziste tentației cat mai mult timp.