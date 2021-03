Stiri pe aceeasi tema

- A cunoscut faima pe Internet de pe vreme cand era inca in școala generala, iar acum este cel mai cunoscut vlogger roman. Selly este faimos in randul tinerilor și nu numai, dar faima nu este singurul avantaj al meseriei sale. Tanarul are doar 20 de ani, dar caștiga mai mulți bani pe luna decat majoritatea…

- Dupa mulți ani petrecuți impreuna, iubitul lui Ruby a devenit fotograf ”profesionist” de dragul artistei. Tanarul da dovada de multa rabdare cand vine vorba de cea care i-a furat inima. Doar nu credeați ca fotografiile de pe Instagram ale cantareței se fac așa ușor. Iata cat timp petrece vedeta pentru…

- Faptul ca Selly și-a serbat ziua de naștere, sambata seara, intr-un local din județul Ilfov, alaturi de mai mulți prieteni, a devenit deja de notorietate. Acum vloggerul comenteaza pe rețelele sociale pe marginea a ceea ce s-a intamplat, manifestandu-și nemulțumirea. In urma petrecerii, Sely (Andre…

- Andrei Șelaru a implinit 20 de ani și a dat o petrecere cu zeci de invitați in ciuda pandemiei de coronavirus și a regulilor care interzic organizarea de evenimente private. Selly și-a sarbatorit ziua alaturi de prieteni fara sa mai țina cont de regulile de protecție sanitara. Vloggerul a primit o…

- Smaranda, iubita celebrului Selly a fost criticata foarte dur. Ce i s-a reproșat tinerei și cine i-a adus astfel de critici tinerei? De ce este criticata dur Smaranda Știrbu? Smaranda Știrbu, iubita vloggerului Selly a primit critici dure, adresate in mediul online, dupa ce tanara s-ar fi fotografiat…

- La inceputul anului va spuneam faptul ca Selly a pierdut procesul cu Poliția Romana, unde incerca sa iși recupereze permisul, pentru incalcarea vitezei pe Autostrada București – Ploiești. Vloggerul a vorbit pentru prima data de acest incident, sfatuindu-și urmaritorii sa nu ii urmeze exemplul. „De data…