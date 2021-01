CHIȘINAU, 31 ian - Sputnik. In mai multe țari europene exista o procedura legala in care fracțiunea majoritara ii poate propune șeful statului candidatul sau pentru funcția de prim-ministru. Un astfel de mecanism funcționeaza și in Moldova, insa este rar folosit de cineva.

Așa cum a spus Alexandru Slusari intr-un comentariu pentru Sputnik Moldova, este teoretic posibil ca deputații din fracțiunea Partidului Socialiștilor, precum și reprezentanții Partidului „ȘOR” și ai blocului „Pentru Moldova” sa urmeze un scenariu alternativ, iar dupa ce candidatura Nataliei Gavrilița va fi respinsa,…