La un numar de șase parohii din județ slujba de Paști va fi oficiata și in limba ucraineana, a transmis vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barba. Este vorba de parohiile Darmanești II ”Sfantul Ilie”, Sf. Apostoli Petru și Pavel Suceava, Sf. Dumitru Negostina, Sf. Arh.Mihail si Gavril” Brodina de Sus, Ulma și Vornicenii Mari. The post Slujba de Paști și in limba ucraineana la șase parohii din județ first appeared on Suceava News Online .