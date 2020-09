Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Slovacia pronunta joi, 3 septembrie, verdictul in cazul prosperului om de afaceri Marian Kocner, acuzat ca a ordonat, in urma cu doi ani, asasinarea jurnalistului de investigatii slovac Jan Kuciak. Cazul a generat proteste la nivel national si a dus la prabusirea guvernului, transmite…

- PREGATIRI… Nici nu s-au deschis scolile, ca ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a stabilit criteriile care vor duce la reinchiderea unitatilor de invatamant, in cazul in care acestea se vor confrunta cu cazuri de coronavirus. Ministrul a declarat ca masura inchiderii unei scoli va fi luata in cazul in…

- Tarile din cadrul Grupului de la Visegrad au indemnat, miercuri, Administratia din Belarus sa inceteze reprimarea protestelor si sa gaseasca o solutie politica la actuala criza, informeaza publicatia germana Der Spiegel, anunța MEDIAFAX."Ii indemnam pe oficialii responsabili din Belarus sa…

- Comandantul miscarii siite libaneze Hezbollah, Hassan Nasrallah, a declarat vineri seara ca nu va fi preocupat de verdictul Tribunalului special pentru Liban (TSL), care judeca patru presupusi membri ai gruparii sale pentru pentru asasinarea fostului premier libanez Rafic Hariri, relateaza AFP preluat…

- Procurorul șef al DIICOT, Giorgiana Hosu, a dispus, marți, redeschiderea urmaririi penale in cazul foștilor șefi din Jandarmerie in dosarul „10 august”. Astfel, a fost redeschisa urmarirea penal fata de...

- Unul dintre luptatorii K1 a scapat fara pedeapsa, iar celalalt a fost achitat parțial și condamnat la o amenda simbolica. Verdictul a fost dictat de Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani.

- La aproximativ patru luni de la initierea, de catre Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, a procesului de evaluare a celor 38 de dosare penale, prezumat ca fiind instrumentate pe motive politice in perioada guvernarii lui Vlad Plahotniuc, Procuratura Generala informeaza despre primul bilant al acestor…