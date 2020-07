Stiri pe aceeasi tema

- Premierul bulgar Boiko Borisov a supraviețuit marți unei noi moțiuni de cenzura din Parlament, venita dupa proteste de stada din cauza corupției din țara, transmite Reuters. Mii de bulgari au participat în ultimele doua saptamâni la proteste contra guvernului de centru-dreapta al…

- Premierul Ludovic Orban afirma ca nu vede "niciun temei serios" pentru depunerea unei motiuni de cenzura, opinand ca un astfel de demers ar fi "politicianist" intrucat Guvernul "si-a facut datoria". "Nu vad nici un temei serios pentru depunerea acestei motiuni de cenzura. Guvernul pe care…

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici este de parere ca acum este momentul pentru depunerea unei moțiuni de cenzura la adresa Guvernului Orban, in ciuda crizei sanitare. „Mi-am spus intotdeauna acest punct de...

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, afirma ca PNL doreste prelungirea starii de alerta pentru ca opozitia sa nu depuna motiune de cenzura, in conditiile in care demiterea guvernului in pandemie nu ar fi un gest inspirat."Este o moțiune de cenzura care sta in așteptare. Am discutat…

- Chiar daca unele tari doresc sa-si redeschida progresiv frontierele, Slovacia va respecta in continuare restrictiile la calatorie si controalele la frontiera, a subliniat guvernul de la Bratislava in weekend, potrivit dpa.Situatia in Slovacia "pare foarte optimista pentru o noua relaxare semnificativa,…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a anuntat ca social democratii pregatesc o motiune de cenzura la adresa guvernului, care va fi depusa "daca lucrurile vor merge din ce in ce mai prost", potrivit...

- Evenimentul de ieri, cand liderului PSD i s-a facut rau la sediul partidului, incinge spiritele pe scena politica. Mai multe surse social-democrate au precizat ca Marcel Ciolacu a fost foarte afectat de atacurile...

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat marți, dupa o ședința a conducerii PSD, ca social democrații vor depune doua moțiuni simple impotriva ministrului Finanțelor și al Agriculturii. De asemenea, Ciolacu susține ca autoritațile locale vor ramane fara bani la inceputul verii, din cauza…