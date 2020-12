Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema din Slovacia l-a condamnat, miercuri, pe fostul militar Miroslav Marcek, asasinul jurnalistului de investigații Jan Kuciak, la 25 de ani de inchisoare, informeaza Agerpres, care citeaza DPA și EFE. Decizia este definitiva, spune Alexandra Vazanova, purtatorul de cuvant al instanței supreme…

- Un tribunal special din Slovacia a decis ca fostul șef al poliției naționale, Tibor Gaspar, sa fie plasat in arest in ancheta privind asasinarea jurnalistului de investigații Jan Kuciak in februarie 2018, informeaza Agerpres, care citeaza DPA. Dosarul ”Kuciak” a generat proteste ample la nivel național…

- Liderul unui partid de extrema dreapta din Slovacia a fost condamnat la patru ani si patru luni de inchisoare pentru "sustinerea unei ideologii care pune in pericol drepturile civile si democratia", informeaza marti dpa si AFP potrivit Agerpres. Prin decizia de luni a tribunalului special din Pezinok,…

- Extrem de bogatul om de afaceri Marian Kocner, acuzat de comandarea asasinarii lui Jan Kuciak, un jurnalist de investigatie, in februarie 2018, care a tulburat Slovacia, a fost achitat, joi, de aceasta crima de catre Tribunalul din Pezinok (vest), relateaza AFP.

- Un tribunal slovac a decis joi ca influentul om de afaceri Marian Kocner nu este vinovat in cazul uciderii jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, dosar care a generat proteste ample la nivel national si a dus ulterior la prabusirea guvernului de la Bratislava, transmit Reuters, AFP si TASR. Instanta…

- Procesul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak s-a incheiat. Un tribunal slovac a decis joi ca influentul om de afaceri Marian Kocner nu este vinovat in cazul uciderii jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, dosar care a generat proteste ample la nivel national si a dus ulterior la prabusirea guvernului…

- Un tribunal din Slovacia pronunta joi verdictul in cazul prosperului om de afaceri Marian Kocner, acuzat ca a ordonat asasinarea jurnalistului de investigatie slovac Jan Kuciak, caz care a generat proteste la nivel nationale si ulterior a dus la prabusirea guvernului in aceasta tara central-europeana…

