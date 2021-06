Skanska inaugurează pista de alergare de pe acoperișul Campus 6.2 și 6.3. Ce lungime are Skanska inaugureaza prima pista de alergare rooftop din Romania. Pista are o lungime de 280 de metri și se afla pe acoperișul cladirilor Campus 6.2 și 6.3 din București, vandute, recent, catre austriecii de la S Immo , cu 97 milioane euro. Pista de alergare de pe acoperișul cladirilor Campus 6.2 și 6.3 are o lungime de 280 de metri și este prevazuta cu doua benzi circulare care fac ocolul acoperișului, oferind o priveliște 360° asupra Bucureștiului. Cladirile din Campus 6 au 11 nivele, pista aflandu-se astfel la o inalțime de aproximativ 42 metri, unde angajații pot alerga in aer liber, cu o perspectiva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

