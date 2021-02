Rusia a declarat persona non grata trei diplomați din Suedia, Polonia și Germania, care au participat la manifestațiile de susținere a lui Alexei Navalnii pe 23 ianuarie, a anunțat Ministerul rus de Externe, potrivit agenției TASS. Suedia respinge acuzațiile. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a aflat știrea chiar in timpul vizitei sale la Moscova și a cerut „reevaluarea” deciziei. Presedintele francez Emmanuel Macron a condamnat vineri „cu cea mai mare fermitate” expulzarea celor trei diplomati occidentali si modul in care a gestionat Rusia cazul opozantului Aleksei Navalnii, relateaza…