Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul din Peru l-a demis luni pe presedintele Republicii Martin Vizcarra pentru ''incapacitate morala'', in urma unei a doua proceduri de destituire in mai putin de doua luni pentru presupusa luare de mita pe care ar fi primit-o in 2014 cand era guvernator, relateaza AFP. Motiunea…

- La doua zile dupa ce principalele posturi americane de televiziune au anuntat ca Joe Biden este caștigatorul alegerilor prezidentiale din Statele Unite, Donald Trump refuza sa-și recunoasca infrangerea.

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale la Ungheni, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Igor Dodon. Actualul președinte in exercițiu al țarii a acumulat 33,83% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Pe locul doi este Maia Sandu…

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in raionul Dondușeni, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Igor Dodon. Actualul președinte in exercițiu al țarii a acumulat 50,27% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Totodata pe locul doi…

- Locuitorii din comuna Rebra, județul Bistrița-Nasaud, se confrunta cu o situație neobișnuita. Ei ar putea fi chemați din nou la urne, peste doua saptamani, din cauza ca principalii doi candidați la primarie au ieșit la egalitate. Actualul primar, Ștefan Danci (PSD) și contracandidatul sau, Daniel Nastuța…

- Politistul ar fi pretins si primit de la un martor denuntator, in mai multe transe, suma totala de 6.000 de lei si bunuri bauturi alcoolice si produse alimentare . Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a lui Silviu G., agent de politie din…

- Parlamentul din Peru a votat vineri pentru declansarea procedurii de destituire a presedintelui Martin Vizcarra in urma careia acesta ar putea fi inlaturat inlaturat din functie pe motiv de "incompetenta morala", relateaza dpa. In cadrul votului parlamentar privind declansarea procesului de impeachment,…

- Zeci de manifestanti au fost arestati pe marginea demonstratiei opozitiei, care contesta realegerea presedintelui Aleksandr Lukasenko, potrivit grupului pentru apararea drepturilor omului Viasna. Potrivit ONG-ului,...