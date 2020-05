Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul județului Prahova,indata de 17 mai 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 117 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu. In ultimele 24 de ore, de sub masura izolarii voluntare și, implicit, evidența DSP-ului, au ieșit 11 persoane și au intrat alte zece. In…

- V. S. Dintre cei 76 de prahoveni diagnosticați cu noul coronavirus, de la inceputul epidemiei și pana in prezent, 53 au fost declarați vindecați și externați din spital. Doar 19 persoane se mai aflau ieri internate in spital, insa au fost inregistrate și patru decese. Dintre pacienții internați, trei…

- La nivelul județului Prahova, in data de 04mai2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP)82 de personae aflate in auto-izolare la domiciliu. In ultimele 24 de ore, de sub masura izolarii voluntare și, implicit, evidența DSP-ului au ieșit 22 de persoane.In carantina instituționalizata…

- La 10 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 2,140 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 105 sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 647 de persoane in 16 unitați de cazare de pe teritoriul județului.…

- I ndata de 09 aprilie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) Prahova 2413 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu. Dintre acestea, 167 au intrat in evidența DSP in ultimele 24 de ore, iar alte 171 au finalizat perioada de izolare voluntara. In carantina instituționalizata…

- In continuarea informarii privind situația generata de raspandirea virusului COVID-19, va aducem la cunoștința ca in data de 28 martie 2020, la nivelul județului Prahova, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 6248 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu. In carantina instituționalizata…