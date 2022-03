Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul finanțarilor prin programul Anghel Saligny derulat la nivelul Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) pentru unitațile administrativ-teritoriale ale Romaniei, incluzand județele și sectoarele Capitalei, este departe de a fi incheiat dintr-un motiv extrem de clar,…

- Premierul Nicolae Ciuca a facut ieri o numire politica controversata in conducerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației condus de udemeristul Attila Cseke. Consilier județean PNL provenit din PDL, originar din Campia Turzii, Cristian Ioan Haiduc, a fost numit subsecretar de…

- Fuziunea prin absorbție dintre PNL și PMP aripa Tomac a intrat oarecum in impas ca urmare a unor negocieri punctuale. Potrivit informațiilor noastre, europarlamentarul Eugen Tomac a solicitat la inceputul acestei saptamani liderului PNL Florin Cițu printre alte și controlul total asupra Societații Naționale…

- Gabriel Traian Ghilea, fiul fostului deputat si senator PNL de Bihor, Gavrila Ghilea, a fost numit in functia de subsecretar de stat in Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial nr. 74/25 ianuarie 2022, numirea a fost facuta la…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a suplimentat cu peste 8 milioane de lei fondurile pentru continuarea finanțarii unor obiective importante pentru județul Satu Mare, realizate prin Programul Național de Dezvoltare Locala. In urma intalnirii care a avut loc la București intre…

- In aceasta ultima saptamana din 2021, premierul Nicolae Ciuca a urmat modelul predecesorului sau, Florin Cițu, și a continuat seria investițiilor ”cadou” pentru baronul PNL de Suceava, Gheorghe Flutur. Investiția de circa 9.000.000 de euro la Putna Printr-o hotarare de Guvern, premierul a reaprobarea…

- Buzoianul Alexandru Stoica, administratorul public al județului, revine la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației. El a a fost numit, joi, secretar de stat in ministerul condus de Attila Cseke. Stoica a mai ocupat funcția de subsecretar de stat la același minister in perioada 2017-2019,…

- In aceasta saptamana, oficialii de la București au aprobat o hotarare privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administratiei, pentru finanțarea Programului Național…