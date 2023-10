Stiri pe aceeasi tema

- Poliția de Frontiera a anunțat ca in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor pe sensul de intrare in Romania un sucevean in varsta de 35 de ani, care conducea un automarfar cu semiremorca, ambele inmatriculate in Romania, cu care transporta anvelope ...

- Traficul prin Punctul de Trecere al Frontierei Isaccea este inchis total din cauza atacurilor de azi noapte de pe partea ucraineana PTF Orlovka Conform Garzii de Coasta, traficul prin Punctul de Trecere al Frontierei Isaccea este inchis total din cauza atacurilor de azi noapte de pe partea ucraineana…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea intr-un camion incarcat cu diverse bunuri 1.520 de arme neletale supuse autorizarii. In acest caz se fac cercetari pentru contrabanda calificata.

- Autoturism declarat furat in Cehia oprit la Vama Stanca. Șoferul o ducea in Republica Moldova Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Stanca au anunțat astazi ca au descoperit la controlul de frontiera si indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor un autoturism fabricat in…

- TUPEU MARE… Polițiștii de frontiera din Albița au descoperit la controlul de frontiera și au și reținut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca Nissan, care figura in bazele de date ca fiind furat din Franța. In dimineața de 21 septembrie, in Punctul de Trecere a Frontierei Albița, s-a prezentat…

- Polițiștii de frontiera satmareni cerceteaza un cetațean roman dupa ce la controlul de frontiera s-a constatat ca permisul de conducere prezentat nu este unul autentic, fiind fals. Ieri, 9 septembrie a.c., in jurul orei 14.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Urziceni au identificat, la controlul de frontiera, pe sensul de intrare in tara, o minora, semnalata ca fiind disparuta, alerta introdusa de autoritatile germane.

- Politia de Imigrari din Bucuresti a luat in custodie cinci straini care au trecut fraudulos miercuri, pe 26 iulie 2023 de controalele din aeroportul Henri Coanda din Otopeni. Politistii de imigrari din Bucuresti au preluat miercuri, pe 26 iulie 2023, de la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Henri…