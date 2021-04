Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara, aflat inca din primele zile in prima linie in lupta cu coronavirusul, nu mai pot face investigații imagistice de tip CT bolnavilor de Covid-19. Computerul Tomograf din spital s-a stricat, iar repararea lui…

- Computerul Tomograf, aparatul cu ajutorul caruia se realizeaza investigațiile imagistice pentru depistarea gradului de infecție cu SARS CoV 2 nu mai poate fi folosit. Practic, pe baza rezultatelor scanarilor CT sunt evaluate leziunile pulmonare de COVID-19 și se poate stabili “incadrarea in boala”,…

- Doi soți din Prahova au decedat la cateva zile dupa vaccinare, iar fiica acestora se afla in stare grava la ATI. Cei doi au avut simptome de COVID inainte de imunizare, insa au considerat ca sunt raciți și s-au tratat ca atare. Femeia de 66 de ani și barbatul de 71 de ani nu au ezitat insa sa se vaccineze.…

- „In unele cazuri, pentru ca pacientul sa nu se autoaccidenteze,medicii ATI recomanda fixarea mainilor pacientului cu sisteme special destinate acestui scop”, transmite Colegiul Medicilor, dupa ce in ultimele zile in presa au aparut mai multe informații cu privire la modul in care sunt tratați pacienții…

- In simulare, incendiul s-ar fi propagat cu repeziciune pe fațada cladirii, la etajul 1 și la acoperiș. Exercitiul a aratat ca doi pacienți nu au putut fi evacuați de catre cadrele medicale și a fost necesara intervenția pompierilor militari pentru a-i salva.In exercițiu au fost implicați pomperii din…

- Evaluare psihologica pentru medicii din Timis Foto: Arhiva. La un an de la primul caz de Covid 19 aparut în vestul țarii, în premiera nationala, Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babeș” din Timisoara a lansat un proiect de evaluare…

- Elena Pop, subprefect de Timiș, a murit de COVID duminica dimineața, in secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Subprefectul de Timiș, 60 de ani, a ajuns la spital cu simptome de COVID in 28 decembrie 2020, dupa ce soțul ei a fost confirmat pozitiv cu virusul.La scurt…

- Un medic, un asistent și un cadru auxiliar de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara au fost confirmați cu COVID in ultimele zile, dupa ce li s-a administrat prima doza de vaccin Pfizer.Unul dintre angajații Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara a inceput sa aiba simptome de…