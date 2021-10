Situație gravă în Capitală. Nu mai este liber niciun pat ATI pentru bolnavii de Covid-19 Raed Arafat a anuntat vineri ca in Capitala nu mai este niciun pat liber la ATI, patru pacienti infectati cu Covid-19 fiind transferati vineri la Tulcea si Targu-Mures. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a precizat ca urmeaza sa fie stabilit mecanismul prin care bolnavii Covid aflați in stare grava sa fie duși in Ungaria. “Sunt paturi care se activeaza in dinamica, acolo unde numar pacientilor ATI depaseste capacitatea sectiilor sau in zone unde putem sa activam si transferam pacientii. Astazi s-au operat patru transferuri din Bucuresti – unul catre Tulcea si trei sunt in curs de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

