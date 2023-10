Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, sambata dimineața, pentru a acorda primul ajutor calificat pentru trei persoane care au anunțat ca s-au intoxicat cu insecticid.

- Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Europol, a susținut la Digi24 ca la petrecerea cu droguri la care a participat Vlad Pascu, cel care a omorat cu mașina doua persoane la 2 Mai, au participat și tineri care au parinți influenți.„La acea petrecere ințeleg ca, la fel, in primul rand din declarațiile…

- Un accident rutier a avut loc, sambata dupa-amiaza, pe A2 dupa ce o masina a lovit parapetul median, iar doua persoane au fost transportate la spital, potrivit news.ro.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca un autoturism a lovit parapetul median de pe A2 pe sensul…

- Un incendiu a izbucnit la balconul de la etajul 4 a unui bloc de pe b-dul Dacia din Hunedoara. 11 persoane s-au autoevacuat, iar alte 4 au fost scoase de salvatori. Doua persoane intoxicate cu fum au fost transportate la spital. „Astazi, cu puțin timp inainte de ora 17.00, pompieri ai Detașamentului…

- Un microbuz și o mașina s-au ciocnit luni, 28 august, pe DN 39, la interesectia cu statiunea Neptun din județul Constanța. In urma impactului, șase persoane au fost ranite, una fiind dusa la spital cu elicopterul SMURD, potrivit unui comunicat transmis de ISU Constanța.La fata locului s-au deplasat…

- Treizeci de persoane au fost salvate de pe munte in ultimele 24 de ore de salvamontistii din tara, anunta joi dimineata Salvamont. ''In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 10 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor. (...) In cazul acestor…

- Un scandal a avut loc marți, 15 august, pe plaja din stațiunea Eforie Nord, unde mai mulți turiști s-au incaierat cu salvamarii, deranjați fiind de faptul ca nu li s-a permis sa intre in apa fiindca era risc de inec.Totul a inceput dupa ce un turist a aruncat cu o piatra intr-un salvamar care se afla…

- In intervalul 24 30 iulie 2023 au fost inregistrate 595 cazuri noi de persoane infectate cu SARS CoV 2 COVID 19 . 200 dintre cazurile noi din ultima saptamana sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. In intervalul 24 30 iulie 2023…